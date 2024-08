Samochód ciężarowy potrącił 14-latka na rowerze. Lądował śmigłowiec LPR

Natalia na świadectwie ma same szóstki. Zdradziła swój sposób na wybitne oceny. "Trzeba po prostu..."

W czwartek popołudniu, 22 sierpnia, w miejscowości Radzyminek pod Płońskiem doszło do potrącenia 14-letniego rowerzysty przez samochód ciężarowy, przekazała kom. Kinga Drężek-Zmysłowska z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku. Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Nastolatek z Naruszewa był w stanie krytycznym - nie było czasu do stracenia. Na miejsce wezwano śmigłowiec LPR, który przetransportował chłopaka do szpitala. - Chłopiec w stanie ciężkim trafił do szpitala - przekazała policjantka.

Co doprowadziło do wypadku w Radzyminku?

Policjanci wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku w Radzyminku. Za kierownicą samochodu ciężarowego siedział 48-letni mężczyzna.

Tuż po zdarzeniu trasa była zablokowana w obu kierunkach.