i Autor: Tadeusz Mróz

Samochód wjechał w przystanek. Jest pilny apel policji w sprawie wypadku w Warszawie

Po koszmarnym wypadku, do którego doszło we wtorek, 13 sierpnia na ul. Woronicza w Warszawie, policja wystosowała ważny apel do świadków zdarzenia. Rozpędzony samochód śmiertelnie potrącił kobietę, po czym wjechał w tłum ludzi na przystanku, raniąc kolejne osoby. W szpitalu zmarła kolejna poszkodowana osoba.