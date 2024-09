Co się działo?

Samolot z Moskwy pilnie lądował w Warszawie. Co się stało?

Warszawa. Samolot LOT-u lecący do Egiptu zawrócony z powodu usterki

We wtorek rano, 10 września, samolot polskich linii lotniczych LOT został zawrócony w drodze do Szarm el-Szejk w Egipcie, blisko granicy pomiędzy Słowacją i Węgrami. Przyczyną jest usterka techniczna. Co stanie się z pasażerami? Muszą liczyć się z opóźnieniem.

