Samolot z Moskwy pilnie lądował w Warszawie. Co się stało?

CO TAM SIĘ STAŁO?

Warszawa. Nagłe lądowanie na Lotnisku Chopina

Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem, 8 września. Samolot Airbus A320 tureckich linii Pegasus leciał z Moskwy do Stambułu. Pasażerowie nie spodziewali się nagłego przystanku w Warszawie, jednak pilot widząc kłopoty z maszyną nie miał wyboru - poprosił o zgodę na lądowanie. Trzeba przy tym pamiętać, że ze względu decyzję UE o zamknięciu przestrzeni powietrznej dla samolotów z Rosji to była wyjątkowa sytuacja. Dlaczego samolot lądował w Warszawie? Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Kilkugodzinne opóźnienie lotu

Jak podaje "Fakt" samolot tureckich linii Pegasus z Moskwy do Stambułu lądował awaryjnie w Warszawie z powodu kłopotów z systemem nawigacyjnym. Maszyna bezpiecznie wróciła na ziemię, nie było potrzeby interwencji służb.

Pasażerowie musieli pogodzić się jednak z kilkugodzinnym opóźnieniem. Po przewiezieniu do terminalu oczekiwali na kolejny lot do Stambułu.