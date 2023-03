Sanah ogłosiła radosną nowinę! Spełni się jej największe marzenie

Koncert Sanah na PGE Narodowym w Warszawie

W minionym roku, dokładnie 1 grudnia 2022, wydany został utwór „Najlepszy dzień w moim życiu”. Sanah, która szturmem podbija kolejne listy przebojów, śpiewa w nim o swoich spełnionych i tych niespełnionych (jeszcze!) marzeniach.

„Mam dziś dwadzieścia pięć lat

Coś krzywo patrzę na świat

I marzę wciąż o stadionie” – śpiewa młodziutka wokalistka.

Niedługo potem Sanah ogłosiła, że jej marzenie zaczyna się spełniać. Nowa trasa koncertowa „Uczta nad Ucztami” objęła występy na Stadionie Ślaskim w Chorzowie (15.08.2023) oraz Polsat Plus Arena Gdańsk (8.09.2023).

Okazuje się, że Sanah na tym nie poprzestanie. Właśnie ogłosiła swój koncert na… PGE Narodowym w Warszawie!

„tak tak tak marzenia się spełniają !!!!!!!!!” - napisała wokalistka na swoim instagramowym profilu, dołączając nagranie z przejazdu obok stadionu oraz rozklejania plakatów informujących o zbliżającym się koncercie w stolicy.

Koncert Sanah na PGE Narodowym. Bilety

Sprzedaż biletów na koncert Sanah w Warszawie już ruszyła. Ceny wahają się od 169 zł do 289 zł w zależności od wybranego miejsca.

„Uczta nad Ucztami” Sanah w Warszawie już 22 września na PGE Narodowym! Bilety do kupienia tutaj.

Kim jest Sanah?

Sanach, a właściwie Zuzanna Grabowska (z domu Jurczak) to 25-letnia piosenkarka, skrzypaczka, autorka tekstów i kompozytorka. W czerwcu 2019 obroniła pracę licencjacką w klasie skrzypiec na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, a w czerwcu 2021 na tej samej uczelni uzyskała magisterium w zakresie instrumentalistyki.

Sanah kilkukrotnie próbowała swoich w przesłuchaniach do programu The Voice of Poland. Występowała również w polskiej i brytyjskiej wersji Got Talent (Mam talent! i Britain’s Got Talent), jednak bez sukcesu.

Od 2020 r. jej kariera nie zwalnia, a każdy kolejny utwór ląduje na szczytach list przebojów. „Uczta nad ucztami” będzie szóstą trasą koncertową Sanah.

Wśród jej piosenek są takie hity, jak: „No sory”, „Szampan”, „Ale Jazz” nagrany z Vito Bambino, a także „Ostatnia nadzieja” z Dawidem Podsiadło oraz „Nic dwa razy się nie zdarza”, czyli muzyczna interpretacja wiersza Wisławy Szymborskiej.