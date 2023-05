Sąsiadów zaniepokoił nieprzyjemny zapach. Za ścianą rozkładało się ciało młodego mężczyzny

Zwłoki mężczyzny w mieszkaniu

Wstrząsające odkrycie w Rembertowie. Sąsiedzi jednego z bloków przy ul. Chełmżyńskiej skarżyli się na nieprzyjemny zapach na klatce schodowej. Zaniepokojeni, że może on zwiastować coś bardzo złego, zawiadomili służby.

- Otrzymaliśmy zgłoszenie od sąsiadów o tym, że mogło dojść do jakiegoś nieszczęśliwego zdarzenia w jednym z mieszkań - przekazała nam podinsp. Joanna Węgrzyniak.

Na miejscu zjawili się policjanci i strażacy. To co, odkryli w jednym z mieszkań, mrozi krew w żyłach. - Wspólnie ze strażą pożarną weszliśmy do mieszkania. Tam zostały ujawnione zwłoki mężczyzny. Rocznik ‘84 - poinformowała nas policjantka.

Tajemnicza śmierć 35-latka w Rembertowie

Na miejsce makabrycznego odkrycia wezwano lekarza, który oficjalnie stwierdził zgon mężczyzny. Obecny był również prokurator, który nadzorował prace funkcjonariuszy. Śledczy będą wyjaśniali szczegółowe przyczyny i okoliczności tajemniczej śmierci 35-latka. Najprawdopodobniej przeprowadzona zostanie sekcja zwłok mężczyzny, która rzuci więcej światła na tę wstrząsająca sprawę.