Skarby Biblioteki Narodowej w Pałacu Krasińskich

Pałac Jana Dobrogosta Krasińskiego przy pl. Krasińskich został otwarty dla zwykłych ludzi. Każdy może tutaj przyjść i zobaczyć wnętrza oraz zbiory najbardziej cennej kolekcji książek, manuskryptów i rękopisów Biblioteki Narodowej.

Pałac Krasińskich w Warszawie, znany również jako pałac Rzeczypospolitej, to perła architektury, która skrywa fascynującą historię. Po raz pierwszy w dziejach ten monumentalny gmach otwiera swoje podwoje dla szerokiej publiczności.Jakie sekrety kryje ta niezwykła budowla?

Historia Pałacu Rzeczypospolitej

Pałac Krasińskich w Warszawie, znany również jako pałac Rzeczypospolitej skrywa wiele sekretów. Budowę pałacu według projektu Tylmana z Gameren rozpoczęto w 1683 r. Dekoracja rzeźbiarska dłuta Andreassa Schultera pochodziła z 1689-93 r. Korpus główny budynku należał do najlepszych realizacji pałacowych Europy. W 1765 r. zakupiony został na siedzibę Komisji Skarbu Koronnego. Został zniszczony w pożarze w 1782 r. i odbudowany w 1783 r. pod kierunkiem Dominika Merliniego bez zmian w wyglądzie. W 1819 r. oficyna pałacowa została przebudowana w stylu późnego klasycyzmu. Budynek stał się dwupiętrowy, nowa kondygnacja miała małe kwadratowe okna z gzymsami parapetowymi. Od 1815 r. przedni dziedziniec stał się oficjalnie placem Krasińskich. W 1835 r. pałac remont po uszkodzeniach od kul z czasu powstania listopadowego. Po upadku powstania styczniowego 1863 r. budowla została oszpecona żelaznymi rurami od wyciągów centralnego ogrzewania i służyła jako rosyjski Pałac Sądów. Podczas II w. św. pałacowy korpus główny został w dużym stopniu spalony, a podczas walk 27 sierpnia 1944 zbombardowany i częściowo zburzony. Na archiwalnej fotografii z Archiwum Miasta Stołecznego Referat Gabarytów widać pałac w czasie wojny w 1941 r.

Odbudowa po wojnie

Do odbudowy gmachu po wojnie wykorzystano resztki ocalałych fragmentów oraz pomiary sprzed 1939 r. dodano nowe parterowe galerie przeszklone, jakoby istniejące w początkach dziejów budowli oraz przeszklenia galerii. Resztki oficyny rozebrano w 1959 r.

Dekoracja elewacji miała określony charakter ideowy sławiący ród Krasińskich podobno od Rzymianina Marka Waleriusza Korwina wywodzących się, czego miał dowodzić herb Krasińskich-Korwin (Kruk). Mimo niepełnej realizacji, gdyż pałac nie uzyskał w pełni projektowanego wnętrza, zespół pałacowo-ogrodowy stał się najwspanialszą rezydencją magnacką Warszawy. Korpus główny należał do najlepszych realizacji pałacowych Europy.

Skarby Biblioteki Narodowej w Pałacu Krasińskich

Obecnie znajdują się tutaj Zbiory Specjalne Biblioteki Narodowej. Każdy, kto będzie chciał poznać to miejsce, może tutaj przyjść i dodatkowo zobaczyć reprezentację najwspanialszej i najbardziej cennej kolekcji książek, manuskryptów i rękopisów np. Fryderyka Chopina, Adama Mickiewicza i Jana Kochanowskiego.

Zwiedzanie Pałacu Krasińskich w WarszawiePałac Krasińskich w Warszawie dostępny jest dla zwiedzających od 21 maja 2024 r. Można go zwiedzać przez 6 dni w tygodniu bezpłatnie.

