Seniorka niemal straciła duże pieniądze! Uratowała ją czujność pracowników poczty

Seniorka ofiarą oszustów. Kobieta nie była świadoma zagrożenia!

Dokładnie 30 stycznia 2025 roku niemalże doszło do tragedii, w której pewna kobieta straciłaby 5 tys. zł! Całe zdarzenie miało miejsce w urzędzie pocztowym w Węgrowie, do którego przyszła starsza kobieta, by przelać pieniądze za granicę. Pracownica poczty na początku myślała, że seniorka chce zrobić przelew do USA, bowiem powtarzała stale o przelewie do "Georgii".

Moją podejrzliwość wzbudził fakt, że klientka nie wiedziała dokładnie, gdzie wysyła pieniądze. Po jej wyjściu poinformowałam przełożonego o swoich obawach. Doświadczenie i intuicja podpowiadały mi, że kobieta mogła paść ofiarą oszustwa - relacjonowała pracownica poczty, czytamy na portalu media.poczta-polska.pl.

Seniorka opuściła budynek poczty, by wypłacić pieniądze z bankomatu, a następnie wróciła, by dokonać przelewu. Niepewni całej sytuacji pracownicy poczty postanowili porozmawiać ze zdenerwowaną kobietą i wezwali na miejsce policję. Z czasem okazało się, że seniorka znalazła w internecie ofertę lokaty kapitału rzekomo powiązanej z polskim koncernem multienergetycznym, gdzie inwestowała już pieniądze. Służby na szczęście przekonały kobietę, by nie wykonywała przelewu i wszystko skończyło się prawidłowo, lecz gdyby nie interwencja pracowników oraz ich czujność, zdarzenie mogłoby mieć przykry finał.

Ta historia pokazuje, jak ważne jest edukowanie seniorów i ich bliskich o metodach działania oszustów. Pracownicy urzędów, banków oraz instytucji finansowych powinni być czujni i nie bać się interweniować w sytuacjach budzących podejrzenia. Czasami jedno pytanie, czy sugestia mogą uratować kogoś przed finansową katastrofą - podkreślała Monika Borycka, Dyrektor Zarządzająca Regionem Sieci Wschód I Poczty Polskiej, media.poczta-polska.pl.

Co zrobić w razie oszustwa? O tym warto wiedzieć

Społeczeństwo współcześnie niemalże na każdym kroku jest uświadamiane o oszustach, którzy niestety stale atakują i nie mają skrupułów. Dodatkowo sztuczna inteligencja i rozwój technologii sprawiają, że coraz trudniej odróżnić rzeczywistość od zmyślonej fikcji, więc warto zachować ostrożność i edukować zarówno siebie, jak i swoich bliskich w tym temacie. Jeśli jednak kiedykolwiek będziesz podejrzewał próbę oszustwa, pamiętaj, by zgłosić zajście na policję i nie dać się nabrać na sprytne sztuczki przestępców. Warto także sprawdzić rzetelność przekazywanych informacji np. w banku czy w innej instytucji, pod którą podszywają się oszuści.

