Na jakie zniżki mogą liczyć seniorzy w sanatoriach? O tym dokumencie wie nieliczne grono osób

Wyjazdy do sanatoriów cieszą się popularnością od lat. Nie ma się co dziwić, dzięki turnusom można nie tylko odpocząć z dala od zgiełku miasta, ale również zadbać o swoje zdrowie. Na podróże tego typu najczęściej decydują się seniorzy i - jak się okazuje - mogą oni liczyć na zniżki. Jakiś czas temu pisaliśmy o karcie, dzięki której na turnusach można taniej wykupić zabiegi, lecz to nie koniec. Mało kto o tym wie, ale istnieje jeszcze jeden dokument, a jego posiadacze mogą korzystać z wielu promocji w sanatoriach. O czym mowa? Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Ogólnopolska Karta Seniora daje wiele możliwości. Sprawdź, jak ją zdobyć

Kolejny dokument, który uprawnia seniorów do zniżek to Ogólnopolska Karta Seniora, dedykowana osobom po 60. roku życia. Chcąc ją uzyskać wystarczy złożyć formularz na stronie glosseniora.pl, a następnie opłacić składkę członkowską, która kosztuje 35 zł na rok lub 50 zł na dwa lata. Na co mogą liczyć właściciele karty? Okazuje się, że zniżki czekają na nich nie tylko w sanatoriach!

Każdy senior, który ukończył 60 lat może zostać członkiem wspierającym Stowarzyszenie MANKO i otrzymać własną Ogólnopolską Kartę Seniora. Karta ta upoważnia do zniżek w wielu punktach w całej Polsce, w tym m.in. sanatoriach, uzdrowiskach, przychodniach, gabinetach rehabilitacji, instytucjach zdrowia i kultury - czytamy na stronie glosseniora.pl.

Jeśli wyrobisz dokument, pamiętaj, by dokładnie sprawdzić, w których obiektach czekają na ciebie zniżki. W części z nich promocje obowiązują tylko na pojedyncze zabiegi czy atrakcje, lecz są też i takie, gdzie zniżka nalicza się na cały pobyt. Zazwyczaj jest to 5 lub 10 procent rabatu. Co ważne, promocja przeważnie nie obowiązuje w przypadku wyjazdów do obiektów refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.