i Autor: Shutterstock

Co on tu robi?

Sensacja nad Warszawą. Gigantyczny ptak pojawił się tu po raz pierwszy. Jest groźny!

mk 10:05 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Sensacja nad Warszawą. Na stołecznym niebie pojawił się wielki ptak. Ornitolodzy mówią zgodnie: to pierwszy raz w historii, gdy widziany jest nad miastem. I choć najpierw pomylono go z naszym dumnym bielikiem, to nie pochodzi z Polski. To sęp i przyleciał tu z południa Europy. Co ten wielki padlinożerca robi w Warszawie?!