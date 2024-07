Sensacyjne odkrycie archeologów przy Twierdzy Modlin. „Może być najdłuższa w Polsce”

Nowy Dwór Mazowiecki. Sensacyjne odkrycie przy Twierdzy Modlin. „Może być najdłuższa w Polsce”

O sprawie dowiedzieliśmy się w niedzielę (28 lipca) - Sensacyjna wiadomość. W piątek otrzymaliśmy informację o odnalezieniu i wyłowieniu dłubianki (archaiczna forma łodzi wykonana z pnia drzewa) w okolicach Spichlerza Twierdzy Modlin. W najbliższych dniach będziemy informować o dalszych ustaleniach – napisało biuro MWKZ na Facebooku.

Odkrycie jest niezwykłe z uwagi na długość tej łodzi. - Dłubianka, czyli łódź wydrążona z jednego pnia, ma osiem metrów długości. Jest złamana przed dziobem, a więc nie wiemy ile liczyła długości. Jest co najmniej dwa razy dłuższa niż dłubanki odkrywane zazwyczaj do tej pory - mówi nam archeolog Robert Wyrostkiewicz z PogotowieArcheologiczne.pl. Wyjaśnił, że na razie nie wiemy jak bardzo jest stara. - Może pochodzić z okresu piastowskiego, ale też sprzed ok. 300 lat. Wyjaśnią to badania dendrochronologiczne – mówi naukowiec.

Skarby Twierdzy Modlin. Co leży na dnie rzeki?

Badacz wyjaśnia też, że w tym miejscu może znajdować się o wiele więcej skarbów z przeszłości. - Niedaleko tego miejsca zatonął kuter z września 1939 r. Z pewnością zostaną tu przeprowadzone dalsze badania – mówi „Super Expressowi” Wyrostkiewicz.