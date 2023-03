Strażacy szukają ochotników. Zostań przewodnikiem psa ratowniczego

Strażacy szukają ochotników do sekcji psów ratowniczych

Strażacy z OSP RW w podwarszawskim Modlinie ogłosili nabór do swojej słynnej sekcji poszukiwawczej psów ratowniczych. Szukają kandydatów na przewodników, którzy dołączą do ich społeczności. - Muszą to być osoby pełnoletnie, które nie przekraczają 65 roku życia. Osoby sprawne fizycznie i psychicznie gotowe do tego, aby podejmować działania ratownicze, oraz przede wszystkim osoby, które mają czas na pełnienie służby – mówi nam strażak przewodnik z Modlina Kamil Nalicki.

Z psem lub bez

Strażacy szukają kandydatów ze swoimi psami mającymi maksymalnie dwa lata życia lub bez psów. - Wtedy my pomożemy w zakupie odpowiedniego czworonoga zapewnił Kamil Nalicki, który dodał, że pies powinien być socjalny, pozbawiony agresji do ludzi, zdrowy fizycznie, chętny do zabawy z człowiekiem i pozbawiony fobii dźwiękowych. Dodatkowo kandydat musi mieć prawo jazdy kat. B i samochód z możliwością przewożenia psa.

Szkolenia i kursy

Przewodnicy z Modlina zapewniają kandydatom szkolenia i różnego rodzaju kursy. - Na początku przyjmujemy na tzw. staż kandydacki. Dana osoba patrzy jak wyglądają treningi, uczestniczy w treningach z psami, ale jeszcze nie wyjeżdża z nami na akcje. Potem musi przejść kurs strażaków ratowników OSP, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy i kurs taktyk i technik z wykorzystaniem psów ratowniczych – wylicza strażak z OSP RW w Modlinie. Oprócz powyższych wymogów formalnych, kandydat może liczyć na całą masę dodatkowych szkoleń jak kurs obsługi nawigacji, kurs planistyki czy pozoracji dla psów ratowniczych.

Rekrutacja trwa do końca marca!

Szczegóły rekrutacji dostępne są na profilu strażaków na Facebooku – Psy Ratownicze OSP RW. Zgłoszenia można wysyłać do końca marca 2023 roku.

