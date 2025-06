Sensacyjne zatrzymanie na Okęciu. Poszukiwana przez Interpol 60-latka wpadła w ręce straży granicznej

Warszawa. Poszukiwana przez Interpol 60-latka wpadła na lotnisku

Podczas kontroli granicznej na Lotnisku Chopina w Warszawie, funkcjonariusze Straży Granicznej odkryli, że 60-letnia obywatelka Rumunii figuruje w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) jako osoba poszukiwana na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania wydanego przez władze Rumunii.

Kobieta była poszukiwana w związku z przestępstwami przeciwko mieniu – kradzieżą i rozbojem. Co więcej, jej dane znajdowały się również w bazie Interpolu jako osoby poszukiwanej czerwoną notą wystawioną przez Rumunię.

Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Co dalej z zatrzymaną Rumunką?

Zatrzymana cudzoziemka została doprowadzona do prokuratury, gdzie podjęto dalsze czynności procesowe. Decyzją Sądu Okręgowego w Warszawie została tymczasowo aresztowana na okres 7 dni i osadzona w jednym z warszawskich aresztów śledczych.

Zatrzymania na Lotnisku Chopina to nie nowość

To nie pierwszy raz, kiedy na Lotnisku Chopina dochodzi do zatrzymań osób poszukiwanych. Straż Graniczna regularnie kontroluje pasażerów przylatujących do Polski, co często prowadzi do wykrycia osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości.