Seria wypadków na autostradzie A2. Najpierw potrącenie pieszego, potem śmigłowiec LPR ratował motocyklistę

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-08-20 12:33

Środowy wieczór na autostradzie A2 w rejonie Brwinowa przyniósł dwa potrącenia. Najpierw samochód uderzył w pieszego, który znalazł się na jezdni w niedozwolonym miejscu. Później, w powstałym zatorze, motocyklista potrącił 63-letniego Norwega, który wysiadł z auta.

  • Pieszy nie miał dokumentów, dlatego policja nadal ustala jego tożsamość.
  • Kierowca Cupry był trzeźwy, a potrącony mężczyzna trafił do szpitala.
  • 30-letni motocyklista został zabrany śmigłowcem LPR do szpitala w Warszawie. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

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Pieszy wpadł pod auto na autostradzie A2

Pierwszy wypadek wydarzył się w środę, 19 sierpnia, około godz. 20.20. Na A2, między węzłami Pruszków i Grodzisk Mazowiecki, w rejonie MOP Brwinów Północ, kierowca Cupry potrącił mężczyznę poruszającego się po jezdni w miejscu niedozwolonym.

Pieszy doznał ogólnych obrażeń i został przewieziony do szpitala. Nie miał przy sobie dokumentów. Policjanci ustalają jego tożsamość, a także sprawdzają, dlaczego znalazł się na autostradzie. Kierowca Cupry był trzeźwy.

Na czas lądowania śmigłowca LPR zablokowano jezdnię w kierunku Poznania. Utrudnienia trwały kilka godzin.

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Motocyklista potrącił obywatela Norwegii

Pierwsze potrącenie spowodowało zator. Wtedy doszło do kolejnego wypadku. 63-letni obywatel Norwegii, który podróżował Mercedesem, wysiadł z samochodu i wszedł na pas jezdni. Wtedy potrącił go 30-letni motocyklista.

- To był po prostu zbieg okoliczności. Początek całego zdarzenia był związany z potrąceniem pieszego. Potem doszło do kolejnego wypadku - przekazała se.pl asp. Katarzyna Ambroziak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. Norweg został przebadany na miejscu i nie wymagał hospitalizacji. 

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Śmigłowiec LPR zabrał motocyklistę do szpitala

30-letni motocyklista został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala w Warszawie. Jak przekazała policja, jego stan ogólny jest dobry. Mężczyzna doznał jednak większych potłuczeń i pozostał w szpitalu. - Na szczęście nic nie zagraża jego życiu - przekazała policjantka.

Policja wyjaśnia dokładny przebieg obu zdarzeń. W przypadku pierwszego potrącenia funkcjonariusze nadal próbują ustalić tożsamość poszkodowanego.

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