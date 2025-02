Seria zabójstw w Warszawie. "Motyw rabunkowy". Zarzuty dla Polaka i Ukraińca

W ciągu ostatnich dwóch tygodni w Warszawie zamordowano cztery starsze kobiety. Wszystkie zostały uduszone, a z ich mieszkań zginęły cenne rzeczy. W nocy z 24 a 25 lutego w mieszkaniu przy ul. Wąwozowej została zamordowana 73-letnia kobieta. - Ten wypadek wstrząsnął mieszkańcami. Moja bratanica po tym zabójstwie mnie ostrzegła, żebym nikomu nie otwierała drzwi, nawet listonoszowi - powiedziała „Super Expressowi” jedna z mieszkanek bloku.

- Trwają intensywne czynności procesowe w związku z ujawnieniem wczoraj zwłok w bloku przy ul. Wąwozowej. Sprawa jest rozwojowa, poważna i dotyczy wielu czynów o charakterze zbrodniczym – mówił prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie. W środę (26 lutego 2025) odbyła się konferencja prasowa w tej sprawie.

Seniorka z Kabat przed śmiercią przeżyła horror! Nowe informacje ws. serii zgonów Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Mamy do czynienia z zabójstwami staruszek dokonanymi w wyniku motywacji znanej z powieści Fiodora Dostojewskiego - ocenił rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba odnosząc się do sprawy morderstw seniorek w Warszawie.

Rzecznik Prasowy Komendanta Stołecznego Policji podkreślił, że przełom w sprawie nastąpił po tym, co wydarzyło się na ulicy Wąwozowej. Wówczas doszło do zatrzymania dwóch mężczyzn: 43-letniego Polaka i 33-letniego obywatela Ukrainy. Jak ustaliła prokuratora, to właśnie oni mają związek z trzema zabójstwami, do których dochodziło w ostatnim czasie w Warszawie. Mowa jest o motywie rabunkowym. Policjanci odzyskali większość skradzionych przedmiotów. Z ustaleń śledczych wynika, że to Polak jest odpowiedzialny za zabójstwo 3 starszych kobiet. Drugiego zabójstwa miał dokonać wspólnie i w porozumieniu z obywatelem Ukrainy. - W chwili popełnienia ostatniej z tych zbrodni podejrzany znajdował się pod wpływem środków odurzających - przekazał Piotr Antoni Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Ukrainiec usłyszał m.in. zarzut paserstwa.

Sonda Czy sprawcy zabójstw powinni od razu trafiać za kraty na dożywocie? Tak. Nie. Trudno powiedzieć.