Seria zabójstw w Warszawie. Nie żyje czwarta seniorka. Wstrząsające ustalenia

Seria zabójstw w Warszawie. Odkryto czwartą ofiarę?

Trzy zabójstwa emerytek w Warszawie nie były jedynymi? Z nieoficjalnych ustaleń WP i TVN24 wynika, ze prokuratura powiązała serię zabójstw z czwartą ofiarą, znalezioną 1,5 tygodnia temu. Zwłoki starszej kobiety miały zostać ujawnione 16 lutego w mieszkaniu przy ulicy Pruszkowskiej 12 na Ochocie.

Więcej: Seria śmierci w Warszawie. Prokuratura potwierdza! Sąsiedzi w szoku

Jeśli potwierdzi się, że za zabójstwami stoi ten sam sprawca lub sprawcy to oznaczałoby to, że do dwóch śmierci doszło tego samego dnia - pierwszą emerytkę, 80-latkę, na ul. Franciszkańskiej na Starym Mieście, odnaleziono w nocy z 15 na 16 lutego.

Kolejna kobieta, 89-latka, zamieszkiwała w bloku przy ul. Księcia Trojdena 5. To zaledwie 600 metrów od ulicy Pruszkowskiej. Znaleziono ją martwą w nocy z 22 na 23 lutego.

Najpóźniej jutro poznamy oficjalne odpowiedzi śledczych na najbardziej nurtujące pytania. Obecnie prowadzone są intensywne prace nad wyjaśnieniem sprawy zabójstwa 73-latki na Kabatach, do którego doszło 24-25 lutego.

Czytaj: Seryjny morderca grasuje w Warszawie? Trzecie zabójstwo na Kabatach, wyciekło niepokojące nagranie

"Trwają intensywne czynności procesowe w związku z ujawnieniem wczoraj zwłok w bloku przy ul. Wąwozowej. Sprawa jest rozwojowa, poważna i dotyczy wielu czynów o charakterze zbrodniczym. Termin konferencji prasowej, która planowana jest na późne godziny wieczorne dziś lub godziny popołudniowe jutro, zostanie podany dziś po godzinie 16:30. Do tego czasu nie będziemy udzielać żadnych informacji z uwagi na dobro śledztwa" - poinformował prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Dwóch zatrzymanych?

Mówi się o dwóch zatrzymanych mężczyznach: 45-letnim Polaku i Ukraińcu.