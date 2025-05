Siedem osób zatrzymanych. W tle kradzież broni i nielegalny arsenał

Sprawa zaczęła się w kwietniu. Nieznany sprawca przy pomocy zagłuszarki włamał się do samochodu przy ul. Nowogrodzkiej i ukradł z niego broń oraz 46 sztuk amunicji. Jego tropem ruszyli kryminalni i prokuratura we współpracy z zagraniczną policją. Sprawca wpadł w połowie maja przy ul. Żurawiej.

W zajmowanym przez niego mieszkaniu w Józefinie w pow. mińskim mundurowi znaleźli plecak z dokumnetami pokrzywdzonego.

Policjanci po nitce do kłębka dotarli do położonej niedaleko willi we wsi Nowy Konik. Z informacji służb wynikało, że zajmują ją uzbrojeni po zęby przestępcy. W zatrzymaniu brał udział cały śródmiejski Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu. W błyskawicznej akcji zatrzymali pięciu mężczyzn i jedną kobietę, wszyscy to obywatele Gruzji w wieku od 33 do 50 lat.

W domu naleźli łącznie siedem sztuk broni palnej i 206 nabojów. Jeden z pistoletów został wcześniej skradziony z auta na ul. Nowogrodzkiej. Część z broni była skradziona, inna miała usunięte numery fabryczne. Dodatkowo zabezpieczono zagłuszarki, narkotyk LSD i telefony komórkowe.

– Zebrany materiał dowodowy jest tak duży, że teraz policjantów czeka dużo pracy, aby ustalić podział poszczególnych ról w grupie i rolę jednego z mężczyzn, który jest najprawdopodobniej bardzo wysoko postawiony w hierarchii przestępczej – powiedział „Super Expressowi” Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji. Mowa tutaj o gangsterze określanym jako „wor w zakonie”, czyli znanym i ważnym przestępcy.

Jak ustalił reporter RMF FM Krzysztof Zasada, Gruzin miał wjechać do naszego kraju posługując się podrobionym paszportem i wykonać tu zlecenie z użyciem broni.