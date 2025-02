Potężna Anna w końcu to zrobiła. Krystyna depcze jej po piętach! Wyścig tarcz na ostatnim etapie budowy linii metra M2

Warszawa. Siedmiu pracowników prokuratury kradło paliwo

Będą zarzuty dla siedmiu kierowców Prokuratury Okręgowej w Warszawie, którzy kradli paliwo. O sprawie poinformował we wtorek, 25 lutego, Piotr Antoni Skiba, dodając, że wszyscy mężczyźni zostali już zwolnieni z pracy. Jak przekazał rzecznik PO w Warszawie, wszyscy kierowcy byli wieloletnimi pracownikami prokuratury i świadczyli usługi transportowe również na rzecz prokuratur rejonowych ze stolicy.

- Zostali zwolnieni bez wypowiedzenia. Skierowano do Prokuratury Krajowej wniosek o wyznaczenie prokuratury spoza Warszawy celem przeprowadzenia postępowania przygotowawczego. Dysponujemy dobrym materiałem dowodowym m.in. w postaci nagrań wideo - powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, którego cytuje PAP.

To nie wszystkie nieprawidłowości ujawnione w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Według informacji PAP-u kilka lat temu pracownik kasy zapomogowej ukradł kilkaset tysięcy złotych, co skończyło się skierowaniem do sądu aktu oskarżenia przeciwko niemu.

