Skandal! Chcieli upamiętnić mordercę prezydenta Narutowicza. Zdecydowana reakcja ratusza

Chcieli upamiętnić mordercę prezydenta Narutowicza. Jest reakcja ratusza

Skandal w Warszawie. Do ratusza wpłynął wniosek o zorganizowanie zgromadzenia ku czci Eligiusza Niewiadomskiego. To on zastrzelił pierwszego prezydenta II RP Gabriela Narutowicza. Pomysł spotkał się ze zdecydowaną reakcją ratusza. - Nie ma w Warszawie miejsca na manifestowanie nienawiści – napisał w mediach społecznościowych prezydent Rafał Trzaskowski.