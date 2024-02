Skandaliczne bannery na proteście rolników w Warszawie. Natychmiastowa reakcja

We wtorek (27 lutego) rolnicy z całego kraju zjechali do Warszawy. Od rana blokowali drogi niektóre dojazdowe do stolicy. Ciągniki ograniczały ruch m.in. w Nieporęcie i Zegrzu pod Legionowem.

Główna część protestu odbywała się jednak w ścisłym centrum Warszawy. Protestujący przyszli tu głównie pieszo, w tłumie znalazło się jednak kilka ciągników. Jeden z nich ciągnął słomianą makietę czołgu. W pewnej chwili na platformę weszło dwóch protestujących. Mężczyźni rozwinęli banner, na którym było niecenzuralne hasło odnoszące się do Ukraińców. Organizatorzy natychmiast kazali zwinąć transparent. Obaj uczestnicy zostali wyrzuceni z protestu.

To nie jedyne kontrowersyjne hasła, jakie pojawiły się w tłumie. „Ukropolin stop”, „Polexit – nie dla eurokołchozu”, „Polexit” – to inne transparenty, które zbulwersowały część opinii publicznej.