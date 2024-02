Marsz gwiaździsty - co to znaczy? Rolnicy zapowiedzieli blokadę Warszawy i marsz gwiaździsty na wtorek, 27.02.2024

Marsz gwiaździsty - co to znaczy? Warszawa zostanie zablokowana

Wielkie utrudnienia dla kierowców, ogromne korki i paraliż komunikacji miejskiej - to realny scenariusz, który może ziścić się we wtorek, 27.02.2024. Tego dnia w Warszawie zapowiedziano wielki protest rolników, nazwany przez nich "marszem gwiaździstym na Warszawę". Co to znaczy?

Marsz gwiaździsty to marsz, którego uczestnicy wyruszają z różnych punktów miasta, aby spotkać się w jednym, określonym miejscu - wynika z definicji w Wielkim Słowniku Języka Polskiego PWN. Rolnicy we wtorek, 27.02.2024 zjadą z całej Polski, by protestować w Warszawie, a to oznacza utrudnienia na wszystkich trasach dojazdowych do Warszawy. Utrudnienia możliwe są zarówno na drogach prowadzących z Krakowa, Katowic, jak i innych regionów Polski. Rolnicy będą protestować na ul. Emilii Plater, później przejdą Alejami Jerozolimskimi, rondem de Gaulle’a, Nowym Światem, aż do placu Trzech Krzyży. Kolejnym punktem na ich trasie będzie ul. Wiejska, Piękna, aż w końcu Aleje Ujazdowskie, przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

