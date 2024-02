Protest Rolników 27.02.2024 w Warszawie

W mediach społecznościowych pojawiła się ważna dla wielu warszawiaków wiadomość. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych poinformowało o proteście rolników, 27 lutego, który rozpocznie się o godzinie 11.

Jak czytamy na facebookowym profilu organizacji, protest rolników rozpocznie się pod Pałacem Kultury i Nauki.

„Marsz gwiaździsty na Warszawę”. Mapa strajków rolników. Wiemy, którędy przejadą

Organizacja opublikowała na swoim profilu trasę protestu. Jego uczestnicy pojawią się na ul. Emilii Plater, później przejadę Alejami Jerozolimskimi, rondem de Gaulle’a, Nowym Światem, aż do placu Trzech Krzyży. Kolejnym punktem na ich trasie będzie ul. Wiejska, Piękna, aż w końcu Aleje Ujazdowskie, przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Gospodarze liczą na spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem. − Chcemy, żeby szef rządu przyjął delegację rolników. Tam zostaną przedstawione konkretne postulaty − mówił w rozmowie z Polską Agencją Prasową Sławomir Izdebski, przewodniczący związku.

Protesty rolników przybiorą na sile. Wspominał o tym przewodniczący związku

W ostatniej rozmowie z portalem „Radia Dla Ciebie” Izdebski wspominał o tym, że jeżeli strajkujący rolnicy i strona rządowa nie wynegocjują porozumienia, protesty mogą przybrać na sile. − Rolnicy z Wrocławia już zadeklarowali, że jeśli 27 lutego nie zostaną podpisane postulaty czy nie będzie przynajmniej namiastki porozumienia, to 28 i 29 lutego największe miasta w Polsce zostaną sparaliżowane. Nie będzie wtedy litości i ustępstw, a wszystkie ronda wjazdowe do miast zostaną zablokowane i ruch będzie sparaliżowany − mówił.

Zamknięte ulice i objawy Warszawskiego Transportu Publicznego

Nad przebiegiem strajku rolników 27 lutego będzie czuwała policja. Funkcjonariusze będą także na bieżąco decydowali o zamknięciu dla ruchu poszczególnych ulic. W związku z przemarszem na trasy objazdowe mogą zostać skierowane autobusy linii: 107, 108, 111, 116, 117, 118, 127, 128, 131, 158, 159, 160, 166, 171, 175, 180, 200, 222, 501, 503, 504,507, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 525 i E-2.

W sytuacji, gdy zablokowane zostanie również torowisko w Alejach Jerozolimskich, to tramwaje linii: 7, 9, 22, 24 i 25 po stronie Ochoty dojadą tylko do placu Starynkiewicza. Z kolei na Pradze 7 i 25 będą kursowały do Wiatracznej, a 9 i 24 do pętli aleja Zieleniecka. Natomiast tramwaje linii 22 na Pradze będą jeździły w pętli: Wiatraczna – … – al. Zieleniecka – al. J. Waszyngtona – Wiatraczna.

Podczas przejścia uczestników zgromadzenia przez rondo Dmowskiego, tramwaje linii 4, 15, 18 i 35 mogą zostać skierowane na trasę objazdową przez aleję Jana Pawła II, ulicę Chałubińskiego i aleję Niepodległości.