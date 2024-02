Protest Rolników 27.02.2024 w Warszawie. Relacja

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych poinformowało o proteście rolników, 27 lutego, który rozpocznie się o godzinie 11. Manifestacja rozpocznie się pod Pałacem Kultury i Nauki. W ciągu kilku kolejnych godzin rolnicy planują przejść ul. Emilii Plater, al. Jerozolimskimi, rondem de Gaulle’a, Nowym Światek, aż do placu Trzech Krzyży. Kolejnym puntem ma być ul. Wiejska, Piękna, aż w końcu al. Ujazdowskie, przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Koniec protestu rolników 27.02.2024 w Warszawie zaplanowano na godzinę 15. Do tego czasu możemy spodziewać się jednak gigantycznych utrudnień w ruchu. O pierwszych zmianach dotyczących tras objazdowych, które dotkną 31 linii autobusowych, przekazywał jeszcze w poniedziałek stołeczny ratusz. − W sytuacji, gdy zablokowane zostanie również torowisko w Alejach Jerozolimskich, to tramwaje linii: 7, 9, 22, 24 i 25 po stronie Ochoty dojadą tylko do placu Starynkiewicza − wyliczali urzędnicy.

Relacja na żywo z Protestu Rolników 27.02.2024. Co dzieje się w Warszawie i okolicach?

To będzie istny szturm na Warszawę. Co prawda, demonstracja ma mieć charakter pokojowy, pieszy i pomimo tego, że rolnicy nie przyjadą tym razem traktorami, a autokarami – nie obejdzie się bez poważnych utrudnień. O tym, co aktualnie dzieje się w Warszawie i okolicznych miastach, możecie dowiedzieć się z naszej RELACJI NA ŻYWO:

Odśwież relację