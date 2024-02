i Autor: policja Rolnicy protestują na Mazowszu. Zablokowali wjazd do Warszawy. Wielki korek na Wilanowie

Protest rolników na Mazowszu. Zablokowali wjazd do Warszawy. Wielki korek w Wilanowie

Protest rolników na Mazowszu. Rolnicy zapowiadali, że we wtorek (20 lutego) nie dojdzie do wielkiego marszu na Warszawę. Zdecydowali się jednak na blokadę wjazdu do miasta od południowej strony. Na ul. Przyczółkowej utworzył się ogromny korek. Rolnicy protestują też w innych częściach województwa mazowieckiego.