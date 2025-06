Słoneczny już wozi nad morze

W sobotę marszałek Mazowsza Adam Struzik odprawił pierwszy pociąg „Słoneczny-Bis”, który przez całe wakacje będzie woził warszawiaków nad Bałtyk, a mieszkańców Pomorza do stolicy. Pociąg „Słoneczny” to od 2005 roku jedno z najpopularniejszych wakacyjnych kolejowych połączeń. - Jego popularność była tak duża, że Mazowsze i Koleje Mazowieckie uruchomiły „Słoneczny-Bis” – zakomunikował marszałek Adam Struzik. Osobiście dmuchnął w kolejarski gwizdek, dając sygnał pociągowi do odjazdu z Dworca Wschodniego nad morze. I - sam do tego pociągu wsiadł. Marszałek - jak słyszymy - jechał "Słonecznym" tylko do Ciechanowa. Ale razem z nim wsiedli m.in. Tomasz Rosłonek, Monika Zagórska i mała Julia, która już nie mogła doczekać się słonecznego pobytu na nadmorskiej plaży nad Bałtykiem.

„Słoneczny” codziennie wyrusza po godz. 6 z Warszawy do Ustki (6 godzin jazdy). „Słoneczny-Bis” kursuje w weekendy i święta po godz. 10 i kończy bieg w Gdyni (4 godziny jazdy). Ceny biletów są takie same, jak w ubiegłym roku: normalny do Ustki kosztuje 75 zł, a do Gdyni 60 zł.

– Od 2005 r. pociągiem „Słoneczny” podróżowało ponad 1,5 mln osób. W 2024 r. z przejazdów skorzystało 98,7 tys. pasażerów, o 20 tys. więcej niż rok wcześniej - wylicza prezes olei Mazowieckich Robert Stępień.

Mazobilet - po Mazowszu koleją

To niejedyna możliwość niskokosztowego zwiedzania regionu. Mazowsze uruchomiło też Mazobilet, uprawniający do podróżowania w weekendy bez ograniczeń. Bilety obowiązują od piątku od godz. 19 do poniedziałku do godz. 8 rano i uprawniają do nieograniczonej liczby przejazdów Kolejami Mazowieckimi, autobusami do i z lotniska w Modlinie, WKD i transportem publicznym na terenie Warszawy.

Bilet dla jednej osoby kosztuje 49 zł, a dla grupy od 2 do 5 osób – 99 zł. Można z nich skorzystać również w dodatkowe dni w okresie "długich weekendów".

Według danych Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w 2023 r. liczba przejazdów pociągami regionalnym na Mazowszu sięgnęła 97,6 mln. Dla porównania w Pomorskiem było to 71 mln, w Śląskiem – 29,4 mln, a w Wielkopolskiem – 36,3 mln.