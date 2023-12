Zatrzymali poszukiwanego księdza. Nie uwierzycie, czego się dopuścił!

Otwock. Zatrzymali poszukiwanego księdza. Teraz trafi do więzienia

Kapłan, który znalazł się w rękach policji, został skazany na 10 miesięcy pozbawienia wolności za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości. To skutkowało nałożeniem na niego zakazu prowadzenia auta. Duchowny zignorował to ograniczenie i został zatrzymany po raz kolejny. Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim.

− Dzielnicowi w trakcie służby zauważyli znanego im 74-latka. Mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary 10 miesięcy pozbawienia wolności za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, pomimo posiadanego zakazu prowadzenia pojazdów. Policjanci zatrzymali mężczyznę i doprowadzili do aresztu − przekazał w rozmowie z portalem „tvn24.pl” sierż. szt. Patryk Domarecki z otwockiej policji.

Zatrzymany duchowny to emerytowany ksiądz, który od wielu lat jest mieszkańcem Domu Księży Emerytów w Otwocku.