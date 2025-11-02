Śmierć w żyłce. Warszawskie ptaki masowo giną przez śmieci wędkarzy

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-11-02 15:56

W Warszawie dochodzi do dramatycznych scen. Ptaki masowo zostają ranne, a nawet giną, w wyniku nieodpowiedzialnego zachowania wędkarzy, którzy pozostawiają po sobie śmiertelne pułapki. Porzucone fragmenty sprzętu wędkarskiego stają się przyczyną cierpienia i śmierci wielu zwierząt. Zarząd Zieleni w Warszawie alarmuje, że sytuacja wymaga natychmiastowej reakcji.

Super Express Google News
  • W Warszawie ptaki wodne giną masowo z powodu nieodpowiedzialnych wędkarzy.
  • Porzucone żyłki i haczyki ranią, okaleczają, a często doprowadzają do śmierci ptaków.
  • Zarząd Zieleni apeluje o rozsądek – dowiedz się, jak możesz pomóc rannym zwierzętom.

Ptaki ofiarami nieodpowiedzialnych wędkarzy

Problem dotyczy głównie ptaków wodnych, takich jak kaczki i łabędzie, które podczas żerowania zaplątują się w porzucone żyłki. „Najczęściej dochodzi do urazów nóg, zawinięta żyłka doprowadza do martwicy, a finalnie jej utraty” – wyjaśnia Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. Dłuższe fragmenty żyłek mogą całkowicie uniemożliwić ptakom poruszanie się, co prowadzi do śmierci z wycieńczenia.

Niebezpieczne są również haczyki i woblery, które ptaki mogą połknąć wraz z pokarmem. „Połknięty wobler lub haczyk jest możliwy do usunięcia jedynie chirurgicznie” – podkreślają eksperci. W wielu przypadkach interwencja chirurgiczna jest niemożliwa, co prowadzi do śmierci zwierzęcia w męczarniach.

Nie dokarmiaj ptaków chlebem! W Szczecinie pojawiły się ptasie bufety

Polecany artykuł:

Wielki powrót skrzydłoszponów do stołecznego ogrodu zoologicznego. Ptaki przyje…

Apel do wędkarzy

Zarząd Zieleni w Warszawie apeluje do wędkarzy o zachowanie szczególnej ostrożności i niepozostawianie żadnych śmieci nad wodą. „Apelujemy do wędkarzy, by nie zostawiać nad wodą i na terenach zieleni fragmentów zestawów wędkarskich (żyłek, plecionek, haczyków, woblerów itp.), ponieważ są one poważnym, często śmiertelnym zagrożeniem dla ptaków” – czytamy w komunikacie.

Jak można pomóc ptakom w Warszawie?

Co możemy zrobić, gdy znajdziemy rannego ptaka? Należy niezwłocznie skontaktować się z EKO Patrolem Straży Miejskiej w Warszawie lub dostarczyć zwierzę do Ptasiego Azylu przy warszawskim ZOO. Każda pomoc jest na wagę złota i może uratować życie niewinnego stworzenia.

Polecany artykuł:

Martwe ptaki na ulicach Warszawy. Powiatowy Inspektorat Weterynarii wyjaśnił, c…
Śmierć w żyłce. Warszawskie ptaki giną przez śmieci wędkarzy.
5 zdjęć
Sonda
Czy lubisz wędkować?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PTAKI
ZARZĄD ZIELENI
WARSZAWA
WĘDKARZE