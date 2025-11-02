Śmierć w żyłce. Warszawskie ptaki masowo giną przez śmieci wędkarzy

W Warszawie ptaki wodne giną masowo z powodu nieodpowiedzialnych wędkarzy.

Porzucone żyłki i haczyki ranią, okaleczają, a często doprowadzają do śmierci ptaków.

Zarząd Zieleni apeluje o rozsądek – dowiedz się, jak możesz pomóc rannym zwierzętom.

Ptaki ofiarami nieodpowiedzialnych wędkarzy

Problem dotyczy głównie ptaków wodnych, takich jak kaczki i łabędzie, które podczas żerowania zaplątują się w porzucone żyłki. „Najczęściej dochodzi do urazów nóg, zawinięta żyłka doprowadza do martwicy, a finalnie jej utraty” – wyjaśnia Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. Dłuższe fragmenty żyłek mogą całkowicie uniemożliwić ptakom poruszanie się, co prowadzi do śmierci z wycieńczenia.

Niebezpieczne są również haczyki i woblery, które ptaki mogą połknąć wraz z pokarmem. „Połknięty wobler lub haczyk jest możliwy do usunięcia jedynie chirurgicznie” – podkreślają eksperci. W wielu przypadkach interwencja chirurgiczna jest niemożliwa, co prowadzi do śmierci zwierzęcia w męczarniach.

Apel do wędkarzy

Zarząd Zieleni w Warszawie apeluje do wędkarzy o zachowanie szczególnej ostrożności i niepozostawianie żadnych śmieci nad wodą. „Apelujemy do wędkarzy, by nie zostawiać nad wodą i na terenach zieleni fragmentów zestawów wędkarskich (żyłek, plecionek, haczyków, woblerów itp.), ponieważ są one poważnym, często śmiertelnym zagrożeniem dla ptaków” – czytamy w komunikacie.

Jak można pomóc ptakom w Warszawie?

Co możemy zrobić, gdy znajdziemy rannego ptaka? Należy niezwłocznie skontaktować się z EKO Patrolem Straży Miejskiej w Warszawie lub dostarczyć zwierzę do Ptasiego Azylu przy warszawskim ZOO. Każda pomoc jest na wagę złota i może uratować życie niewinnego stworzenia.