Śmigłowiec ratunkowy na placu Szembeka! Zderzenie samochodów, jeden z nich uderzył w kobietę i dziecko

Poważny wypadek an Pradze-Południe. W poniedziałek (19 stycznia) przy pl. Szembeka zderzyły się dwa samochody. Jeden z nich dachował uderzając w kobietę i dziecko w pobliżu przejścia dla pieszych. Potem stanął niemal pionowo .

i Autor: Marta Radio