Śmigłowiec ratunkowy na placu Szembeka! Zderzenie samochodów, jeden z nich uderzył w kobietę i dziecko

2026-01-19 16:00

Poważny wypadek an Pradze-Południe. W poniedziałek (19 stycznia) przy pl. Szembeka zderzyły się dwa samochody. Jeden z nich dachował uderzając w kobietę i dziecko w pobliżu przejścia dla pieszych. Potem stanął niemal pionowo .

i

Autor: Marta Radio

Śmigłowiec ratunkowy na placu Szembeka! Poważny wypadek

Wypadek miał miejsce na skrzyżowaniu ulic Zamienieckiej i Grochowskiej. – Dwa pojazdy brały udział w zdarzeniu, jedno auto wymusiło pierwszeństwo, drugie dachowało i uderzyło w kobietę oraz dziecko, nie wiemy nic o stanie zdrowia tych osób – przekazał „Super Expressowi” mł. asp. Paweł Chmura ze stołecznej policji. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, dziecko było reanimowane na miejscu.

– Ucierpiały cztery osoby znajdujące się na przejściu dla pieszych. Wszystkie, w tym dziecko, został zabrane do szpitali. Pod opieką załóg karetek pogotowia znajdują się kierowcy – przekazał nam Bogdan Smoter z warszawskiej straży pożarnej.

Więcej informacji podamy wkrótce. Artykuł będzie aktualizowany

