Śmigłowiec ratunkowy na placu Szembeka! Zderzenie samochodów, jeden z nich uderzył w kobietę i dziecko

Śmigłowiec ratunkowy na placu Szembeka! Poważny wypadek
Wypadek miał miejsce na skrzyżowaniu ulic Zamienieckiej i Grochowskiej. – Dwa pojazdy brały udział w zdarzeniu, jedno auto wymusiło pierwszeństwo, drugie dachowało i uderzyło w kobietę oraz dziecko, nie wiemy nic o stanie zdrowia tych osób – przekazał „Super Expressowi” mł. asp. Paweł Chmura ze stołecznej policji. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, dziecko było reanimowane na miejscu.
– Ucierpiały cztery osoby znajdujące się na przejściu dla pieszych. Wszystkie, w tym dziecko, został zabrane do szpitali. Pod opieką załóg karetek pogotowia znajdują się kierowcy – przekazał nam Bogdan Smoter z warszawskiej straży pożarnej.
Więcej informacji podamy wkrótce. Artykuł będzie aktualizowany