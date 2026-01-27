Spłonęły domy w Radzyminie. Mieszkańcy bez dachu nad głową

W Radzyminie doszło do poważnego pożaru kompleksu domów komunalnych.

Ogień objął poddasza trzech połączonych budynków, ewakuowano pięć osób.

Na miejscu działa dziewięć zastępów straży pożarnej, a akcja dogaszania utrudniona jest przez trudno dostępne miejsca.

Pożar domów komunalnych w Radzyminie

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 26 stycznia. Strażacy zostali wezwani do pożaru w Radzyminie. Na miejscu okazało się, że płomienie objęły poddasza trzech parterowych budynków z poddaszem, połączonych w jeden kompleks. Akcja była utrudniona ze względu na wejście ognia w trudno dostępne obszary. Pożar udało się opanować licznymi strumieniami wody, podawanymi m.in. z podnośników.

Pożar magazynu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Ewakuacja i wsparcie dla mieszkańców

Z płonących budynków ewakuowano pięć osób. Na szczęście, nikt nie odniósł obrażeń. Władze miasta Radzymin natychmiast zareagowały na sytuację i zapewniły wsparcie dla poszkodowanych, informuje Miejski Reporter. Gmina ostrzegła pozostałych mieszkańców, by na czas akcji gaśniczej nie otwierali okien.

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Będzie to przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez odpowiednie służby. Ulica Weteranów, przy której doszło do pożaru, była zablokowana dla ruchu.

Źródło: Miejski Reporter