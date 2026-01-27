Spłonęły domy w Radzyminie. Mieszkańcy bez dachu nad głową

W Radzyminie pod Warszawą wybuchł groźny pożar, który objął kompleks domów komunalnych. Ogień pojawił się na poddaszach trzech budynków. Sytuacja była na tyle poważna, że konieczna była ewakuacja mieszkańców. Na miejscu pracowało około dziesięciu zastępów straży pożarnej. Na szczęście nikt nie został ranny. Władze miasta zapewniają wsparcie dla osób, które straciły dach nad głową, informuje Miejski Reporter.

  • W Radzyminie doszło do poważnego pożaru kompleksu domów komunalnych.
  • Ogień objął poddasza trzech połączonych budynków, ewakuowano pięć osób.
  • Na miejscu działa dziewięć zastępów straży pożarnej, a akcja dogaszania utrudniona jest przez trudno dostępne miejsca.

Pożar domów komunalnych w Radzyminie 

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 26 stycznia. Strażacy zostali wezwani do pożaru w Radzyminie. Na miejscu okazało się, że płomienie objęły poddasza trzech parterowych budynków z poddaszem, połączonych w jeden kompleks. Akcja była utrudniona ze względu na wejście ognia w trudno dostępne obszary. Pożar udało się opanować licznymi strumieniami wody, podawanymi m.in. z podnośników.

Ewakuacja i wsparcie dla mieszkańców 

Z płonących budynków ewakuowano pięć osób. Na szczęście, nikt nie odniósł obrażeń. Władze miasta Radzymin natychmiast zareagowały na sytuację i zapewniły wsparcie dla poszkodowanych, informuje Miejski Reporter. Gmina ostrzegła pozostałych mieszkańców, by na czas akcji gaśniczej nie otwierali okien.

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Będzie to przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez odpowiednie służby. Ulica Weteranów, przy której doszło do pożaru, była zablokowana dla ruchu.

Źródło: Miejski Reporter

