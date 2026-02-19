Kolizja na trasie S8. Cztery samochody zablokowały ruch na moście

Na moście Grota-Roweckiego w Warszawie doszło do poważnej kolizji.

Zderzyły się cztery samochody osobowe, blokując dwa pasy ruchu na trasie S8.

Cztery auta zderzyły się na moście Grota‑Roweckiego.

Zdarzenie miało miejsce w nocy na trasie S8, na wysokości Marymontu. Doszło tam do kolizji czterech samochodów osobowych, na pasach tranzytowych w kierunku Poznania.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że jeden z kierujących z nieznanych przyczyn uderzył w barierki linowe po lewej stronie, doprowadzając do zderzenia z kolejnymi pojazdami.

Wszyscy uczestnicy zdarzenia zostali przebadani na miejscu przez zespoły ratownictwa medycznego. Na szczęście żadna z osób biorących udział w zdarzeniu nie wymagała hospitalizacji. Na miejscu pracowały również zastępy straży pożarnej oraz policja, zabezpieczając miejsce zdarzenia i prowadząc dochodzenie.

Karambol spowodował poważne utrudnienia w ruchu w kierunku Poznania. Zablokowane były dwa pasy ruchu.

Źródło: Wawa Hot News 24, Miejski Reporter

Fotoradary zostają na moście Poniatowskiego! Przełomowa decyzja

23