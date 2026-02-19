Kolizja na trasie S8. Cztery samochody zablokowały ruch na moście

- Na moście Grota-Roweckiego w Warszawie doszło do poważnej kolizji.
- Zderzyły się cztery samochody osobowe, blokując dwa pasy ruchu na trasie S8.
Cztery auta zderzyły się na moście Grota‑Roweckiego.
Zdarzenie miało miejsce w nocy na trasie S8, na wysokości Marymontu. Doszło tam do kolizji czterech samochodów osobowych, na pasach tranzytowych w kierunku Poznania.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że jeden z kierujących z nieznanych przyczyn uderzył w barierki linowe po lewej stronie, doprowadzając do zderzenia z kolejnymi pojazdami.
Wszyscy uczestnicy zdarzenia zostali przebadani na miejscu przez zespoły ratownictwa medycznego. Na szczęście żadna z osób biorących udział w zdarzeniu nie wymagała hospitalizacji. Na miejscu pracowały również zastępy straży pożarnej oraz policja, zabezpieczając miejsce zdarzenia i prowadząc dochodzenie.
Karambol spowodował poważne utrudnienia w ruchu w kierunku Poznania. Zablokowane były dwa pasy ruchu.
Źródło: Wawa Hot News 24, Miejski Reporter