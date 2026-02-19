W środku nocy w Warszawie ruszyła akcja Alfa. “Jeśli będzie potrzeba, podejmiemy kolejne działania”

Akcja Alfa w Warszawie (18/19.02.2026)

W czwartek, 19 lutego wczesnym rankiem przedstawiciele stołecznego Zarządu Oczyszczania Miasta poinformowali, że o godz. 3:30 ogłoszona została akcja Alfa. Na trasy wyjechało 170 posypywarek, a ekipy z szuflami i piaskiem pojawiły się na terenach przeznaczonych dla pieszych. Wszystko to przez występujące nocą opady śniegu.

"O ile jezdnie, którymi jeżdżą autobusy, są w pełni odśnieżone, o tyle na przystankach i chodnikach prace jeszcze trochę potrwają. Między innymi ze względu na obszar, jaki jest do objechania i odśnieżenia, czyli ponad 4 mln m kw. Ale nie w jednym rejonie czy ciągu, tylko na terenie całego miasta i porozrzucanych w sumie w 7500 miejscach" - poinformował ZOM.

Przedstawiciele jednostki podkreślili, iż przy wystąpieniu takiej potrzeby zamierzają podjąć kolejne działania. Aby reagować szybko, na bieżąco monitorują stan nawierzchni dróg oraz aktualne prognozy pogody. Na swojej stronie internetowej zaapelowali przy tym do kierowców o ostrożność oraz przepuszczanie pojazdów służb oczyszczania.

Pogoda w Warszawie i na Mazowszu - jak wygląda prognoza? (19-20.02.2026)

W kontekście prowadzonych na ulicach i chodnikach prac warto sprawdzić, jak obecnie prezentują się prognozy pogody dla Warszawy i całego Mazowsza. Synoptycy IMGW poinformowali, że w czwartek, 19 lutego w regionie zachmurzenie pozostanie umiarkowane i duże, lokalnie spodziewane są opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od -4°C do -2°C. W samej stolicy nie powinno raczej intensywnie padać. Ostrzeżeniem 1. stopnia przed silnym mrozem objęto na Mazowszu powiaty: sierpecki, żuromiński, mławski, przasnyski oraz ciechanowski.

W piątek, 20 lutego termometry wskażą w regionie maksymalnie od -2°C do 0°C przy zachmurzeniu małym. W stolicy ponownie nie powinno padać. Dzień może okazać się pogodowo spokojny, bez meteorologicznych zagrożeń. Jednocześnie warto oczywiście pamiętać, że sytuacja zmienia się dynamicznie, dlatego też najlepiej jest na bieżąco sprawdzać komunikaty publikowane przez IMGW.

