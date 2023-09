Sportowe wydarzenia sparaliżują Warszawę. Utrudnienia w kilku dzielnicach

Czy poszukiwany 16-letni Krzysztof Dymiński żyje i wróci do domu? Oni nie tracą nadziei. „Bez was nie dalibyśmy rady”

Przykuli go łańcuchami za szyję do ściany. Krzysztof Olewnik został uprowadzony i zamordowany. Proces trwa

Mecz na PGE Narodowym

Reprezentacja Polski we wrześniu gra mecze z Wysp Owczych, a następnie (w niedzielę) z Albanią w Tiranie. Dla kadry Fernando Santosa będą bardzo ważne oraz trudne, ponieważ Polacy są w tabeli grupy E po porażce z Mołdawią.

Na stadion najłatwiej będzie się dostać metrem linii 2, ponieważ pociąg podjeżdża co parę minut. Niedaleko stadionu zatrzymują się pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich. Są jeszcze tramwaje, które kursują mostem Józefa Poniatowskiego oraz autobusy.

Osoby, które są w posiadaniu biletowa mecz, zaproszeń oraz akredytacji wydanych przez UEFA mogą nieodpłatnie skorzystać z przejazdu pojazdami Warszawskiego Transportu Publicznego (autobusy, tramwaje, metro, SKM) oraz pociągami Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej w granicach 1. strefy biletowej ZTM. Dodatkowo mogą bezpłatnie korzystać z parkingów Parkuj i Jedź, od godziny 6:00 w czwartek 7 września, do godziny 1:00 w piątek 8 września.

O godzinie 18:30, czy jeszcze przed meczem zostanie ograniczony wjazd na Saską Kępę. A do godziny rozpoczęcia spotkania, czyli 20:45 wyłączone z ruchu indywidualnego będą obszary wydzielone: aleją Poniatowskiego, aleją Waszyngtona, ulicą Międzynarodową, aleją Stanów Zjednoczonych i ulicą Wał Miedzeszyński oraz aleją Stanów Zjednoczonych, ulicami Afrykańską i Bora-Komorowskiego. Te zakazy nie będą dotyczyć pojazdów osób posiadających identyfikatory SK, taksówek oraz pojazdów jednośladowych. Bez zmian będą kursowały również autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego.

Policja będzie mogła zdecydować się na zamknięcie poszczególnych ulic, jeśli uznają, że jest to konieczne. W takim przypadku mogą zamknąć od godziny 17:00 do zakończenia meczu ulice Sokolą, od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego. Wtedy autobusy linii 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście.

Jeśli zostaną zamknięte ulice Sokola, Zamoście i Zamoyskiego zostaną utworzone trasy objazdowe i skierowane będą autobusy linii: 102, 125, 135, 146, 147 i 202. ulicami Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska) będą jeździły autobusy linii 102,125 i 202, Targową pojadą 135, a 146 i 147 aleją Zieleniecką. Autobusy linii E-1 będą skierowane na trasę przebiegającą przez most Świętokrzyski, następnie ulicami Zajęczą, Topiel i Tamka ponownie na most Świętokrzyski.

W przypadku, gdyby duża grupa kibiców po zakończeniu spotkania chciałaby iść pieszo do centrum, policja mogłaby zamknąć ruch mostu Poniatowskiego i Alej Jerozolimskich na odcinku od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle’a. Jeśli taka sytuacja miałaby miejsce to na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje i autobusy. Tramwaje linii: 7 pojadą przez most Śląsko-Dąbrowski; 9 i 24 po stronie śródmiejskiej skończą trasy na pętli plac Starynkiewicza, a po stronie praskiej na Ratuszowa-Zoo; 22 na lewym brzegu Wisły pojedzie z osiedla Piaski na plac Starynkiewicza, natomiast po drugiej stronie będzie kursować w pętli do ronda Wiatraczna.

Będzie uruchomiona zastępcza linia Z-9. Autobusy z placu Zawiszy pojadą ulicami: Alejami Jerozolimskimi, Nowym Światem, Alejami Ujazdowskimi, Trasą Łazienkowską, Wałem Miedzeszyńskim, Zwycięzców, Saską, aleją Waszyngtona do ronda Wiatraczna.

Linie autobusowe 111, 117, 158, 166, 507, 521 oraz N22, N24 i N72 ominą zamknięty fragment tras mostem Łazienkowskim.

Po skończonym meczu dodatkowo na trasę wyjada linie 138 i 509, dzięki czemu z ronda Waszyngtona (odpowiednio z przystanków 03 i 04) będzie można skierować się w kierunku Bokserskiej oraz Gocławia i Winnicy.

Będzie też kursowało więcej tramwajów. Pasażerów przewiozą tramwaje linii 9, będzie jechał na zmienionej trasie z pętli Gocławek ulicami: Grochowską, rondo Wiatraczna, aleją Waszyngtona, aleją Zieleniecką, Targową, Ratuszową, Jagiellońską do krańca Ratuszowa-ZOO. Linii 26 z alei Zielenieckiej będą jeździły w kierunku PKP Wola (Wolska).

Rolkarze ruszają w drogę

7 września na wieczorny przejazd wybierają się rolkarze z Nightskating Warszawa. Ruszają sprzed pomnika Mikołaja Kopernika o 20:30 na 24-kilometrowy przejazd w stronę Ochoty, Włoch i Woli. Ich celem będzie jeden z krytych skateparków.

Cała trasa prezentuje się w ten sposób, że trasa jest pokonywana z Krakowskiego Przedmieścia ulicami: Nowy Świat, Alejami Jerozolimskimi, Chałubińskiego, aleją Niepodległości, Wawelską, Żwirki i Wigury, Banacha, Grójecką, aleją Krakowską, Łopuszańską, Działkową, Krakowiaków (postój 15 minut), Działkową, Łopuszańską, Alejami Jerozolimskimi, Sokołowskiego „Grzymały”, Kopińską, Grójecką, plac Narutowicza, Grójecką, plac Zawiszy, Towarową, Okopową, aleją „Solidarności”, aleją Jana Pawła II, rondo ONZ, Świętokrzyską, Emilii Plater, Alejami Jerozolimskimi, rondo Dmowskiego, Alejami Jerozolimskimi, rondo de Gaulle’a, Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście.

W sobotę rolkarze zapraszają na czwartą edycję Rajdu do Pęcic. Celem tego wydarzeni jest upamiętnienie losów powstańców z IV Obwodu Armii Krajowej Ochota i bitwy pod Pęcicami, którą stoczyli 2 sierpnia 1944 r. Wszyscy biorący udział w akcji rolkowej spotkają się w parku Szczęśliwickim i stad o godzinie 12:00 ruszają. Do pokonania będą mieli 23 kilometry do Mauzoleum w Pęcicach. Z Warszawy wyjadą ulicami: Drawską, Śmigłowca, Alejami Jerozolimskimi, Popularną, Chrobrego, Ryżową, Dzieci Warszawy, Kościuszki, Cierlicką, Lalki, Jagiełły i Warszawską do granic miasta. Dotrą tam około godziny 13:00, a do punktu docelowego rajdu w Pęcicach około godz. 14:30.

Jeden i drugi przejazd będzie zabezpieczany przez policje. Na ulicach, które są uwzględnione w trasach rolkarzy, mogą wystąpić utrudnienia — czasowe wstrzymanie ruchu oraz zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej.