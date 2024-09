Sprawa tajemniczej śmierci w Warszawie rozwiązana po wielu miesiącach. Zatrzymano 40-latka, grozi mu dożywocie

„Susza postępuje, zmiana klimatu to nasza wina”. IMGW ostrzega przed kolejnymi dniami. Ponad 70 proc. rzek zagrożonych

Warszawa, początek stycznia 2024 roku. Do mieszkania przy al. Jana Pawła II wezwano pogotowie i policję. Zadzwonili zaniepokojeni towarzysze 63-letniego mężczyzny, który kilkanaście godzin wcześniej opuścił zakrapianą zabawę i zamknął się w pokoju. Nie odpowiadał pomimo pukania do drzwi. Po ich wyważeniu medycy stwierdzili zgon. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych. Stwierdzenie to było jednak dalekie od prawdy. Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Porachunki bezdomnych w Warszawie! Śledczy znaleźli cztery ciała w kamienicy. Pokój Zbrodni

Został pobity, zmarł w samotności

W toku śledztwa policjanci z warszawskiego Śródmieścia zauważyli pewne nieprawidłowości. Dlaczego mężczyzna opuścił imprezę i zamknął się w pokoju od środka? Nie zrobił tego wyłącznie ze zmęczenia. Po sekcji zwłok biegły z zakresu medycyny sądowej stwierdził, że przed śmiercią doszło do pobicia. W wyniku odniesionych obrażeń 63-latek zmarł.

Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali podejrzanego

Po wielu miesiącach udało się zebrać wystarczające dowody i zatrzymać 40-latka, który tamtej nocy brał udział w imprezie. Gdy na chwilę został sam na sam z poszkodowanym bez powodu zaczął go katować.

Mężczyzna ujęty przez mundurowych w chwili zatrzymania miał prawie trzy promile alkoholu w organizmie. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty dotyczące spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem była śmierć 63-latka. Sąd w Warszawie zdecydował o aresztowaniu podejrzanego na trzy miesiące. Grozi mu dożywocie.