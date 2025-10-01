Sprawdziliśmy, jak działa nowy system kaucyjny. W jednym sklepie można się zdziwić

Praga-Południe pod lupą – jak sklepy radzą sobie z systemem kaucyjnym?
Reporter Eski Tomek Ślęzak i fotoreporter "SE" Marek Kudelski odwiedzili kilka popularnych sklepów na warszawskiej Pradze-Południe, aby przekonać się na własnej skórze jak wygląda wdrażanie systemu kaucyjnego w praktyce. Oto, co udało się ustalić:
Czytaj też: Nowy system kaucyjny rusza 1 października. Jak to działa? Recyklomaty w Warszawie
- Kaufland: Jest maszyna, ale… „W Kauflandzie znajduje się recyklomat, ale nie przyjmuje plastikowych butelek oznaczonych znakiem systemu kaucyjnego - na razie takie nie dotarły do sklepu. Można zatem oddać jedynie puszki i szklane butelki."
- Auchan: "Brak recyklomatu, ale punkt obsługi klienta działa bez zarzutu.”
- Carrefour: „W Carrefourze stoi maszyna, która jest obecnie adaptowana do nowych przepisów i chwilowo nie działa.”
- Lidl: Tu czeka niespodzianka! „W Lidlu maszyna przyjmuje plastikowe butelki typu PET, ale tylko te nieoznaczone – za każdą z nich można otrzymać 10 groszy.”
Jak działa system kaucyjny?
System kaucyjny to sposób, by zachęcić Polaków do dbania o środowisko. Jak to działa w praktyce?
- Oznakowanie. Szukaj napojów w oznaczonych opakowaniach. Na etykiecie musi być znak kaucji i informacja o jej wysokości.
- Kaucja. Płacisz kaucję przy zakupie napoju. To dodatkowa kwota, widoczna na paragonie.
- Zwrot. Oddajesz puste opakowanie w punkcie zwrotu lub recyklomacie i odzyskujesz kaucję. Paragon nie jest potrzebny!
Ile dostaniesz za zwrot? Sprawdź cennik
Za oddanie opakowań objętych systemem kaucyjnym dostaniesz:
- 50 groszy za plastikową butelkę (do 3 litrów).
- 50 groszy za metalową puszkę (do 1 litra).
- 1 złoty za szklaną butelkę wielokrotnego użytku (do 1,5 litra).
Polecany artykuł: