Sprawdziliśmy, jak działa nowy system kaucyjny. W jednym sklepie można się zdziwić

Zuzanna Sekuła
2025-10-01 15:03

W środę, 1 października, ruszył w Polsce system kaucyjny, który ma zrewolucjonizować podejście do recyklingu. Sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja w popularnych sklepach, takich jak Kaufland i Lidl. Co się okazało? W sklepach wciąż brakuje opakowań z nowym logo systemu kaucyjnego. A to nie wszystko!

Praga-Południe pod lupą – jak sklepy radzą sobie z systemem kaucyjnym?

Reporter Eski Tomek Ślęzak i fotoreporter "SE" Marek Kudelski odwiedzili kilka popularnych sklepów na warszawskiej Pradze-Południe, aby przekonać się na własnej skórze jak wygląda wdrażanie systemu kaucyjnego w praktyce. Oto, co udało się ustalić:

  • Kaufland: Jest maszyna, ale… „W Kauflandzie znajduje się recyklomat, ale nie przyjmuje plastikowych butelek oznaczonych znakiem systemu kaucyjnego - na razie takie nie dotarły do sklepu. Można zatem oddać jedynie puszki i szklane butelki."
  • Auchan: "Brak recyklomatu, ale punkt obsługi klienta działa bez zarzutu.”
  • Carrefour: „W Carrefourze stoi maszyna, która jest obecnie adaptowana do nowych przepisów i chwilowo nie działa.”
  • Lidl: Tu czeka niespodzianka! „W Lidlu maszyna przyjmuje plastikowe butelki typu PET, ale tylko te nieoznaczone – za każdą z nich można otrzymać 10 groszy.”
„Mój recyklomat” - jak działa system kaucyjny?

Jak działa system kaucyjny?

System kaucyjny to sposób, by zachęcić Polaków do dbania o środowisko. Jak to działa w praktyce?

  • Oznakowanie. Szukaj napojów w oznaczonych opakowaniach. Na etykiecie musi być znak kaucji i informacja o jej wysokości.
  • Kaucja. Płacisz kaucję przy zakupie napoju. To dodatkowa kwota, widoczna na paragonie.
  • Zwrot. Oddajesz puste opakowanie w punkcie zwrotu lub recyklomacie i odzyskujesz kaucję. Paragon nie jest potrzebny!

Ile dostaniesz za zwrot? Sprawdź cennik

Za oddanie opakowań objętych systemem kaucyjnym dostaniesz:

  • 50 groszy za plastikową butelkę (do 3 litrów).
  • 50 groszy za metalową puszkę (do 1 litra).
  • 1 złoty za szklaną butelkę wielokrotnego użytku (do 1,5 litra).

system kaucyjny