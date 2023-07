Grębiszew. Tata z aniołkami w jednej chwili poszedł do nieba. Ocalała tylko ich mama. Zginął też bohaterski kierowca ciężarówki

Wyhodowali owoc monstery!

Monstera deliciosa, czyli inaczej monstera dziurawa, to kwiat, który ostatnimi czasy ponownie podbił serca Polaków i zdobi wnętrza domów. Wielbicieli tej rośliny (i ni tylko!) może zaciekawić fakt, że pracownicy Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego wyhodowali jej owoc!

"Przez kilka dni – dzięki kuratorowi kolekcji roślin tropikalnych Piotrowi Dobrzyńskiemu – mogliśmy rozkoszować się w Ogrodzie owocami Monstera deliciosa. Obecnie owocują w naszej szklarni subtropikalnej" – przekazał Ogród Botaniczny UW za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Pracownicy spróbowali rzadko spotykanego owocu i pochwalili się swoimi odczuciami. "Choć owoc ten po nazwie obiecuje coś pysznego – nie każdemu z nas posmakował. Część naszej ogrodowej ekipy w ogóle nigdy, przenigdy nie wzięłoby do ust „czegoś tak okropnego”. Smak słodkiego – jak mango i intensywnego w smaku – jak ananas oraz miąższu o konsystencji i smaku banana, na zawsze jednak pozostanie w naszej pamięci" - czytamy na facebookowym profilu Ogrodu Botanicznego UW.

Pracownicy Ogrodu wyjaśnili również, że aby rozkoszować się smakiem owocu monstery, trzeba nie tylko najpierw go wyhodować, ale również wiedzieć, kiedy go zjeść.

"Owoc ten po zerwaniu dojrzewa w kierunku od nasady do czubka kolby. I spożywa się go nawet przez kilka dni, w miarę jak kolejne jego partie dojrzewają. Po spożyciu (zwłaszcza gdy nie jest dostatecznie dojrzały) odczuwalne jest nieprzyjemne uczucie pieczenia spowodowane obecnością kwasu szczawiowego i innych toksyn, które mogą prowadzić do podrażnienia lub uszkodzenia błon śluzowych" - wyjaśnili pracownicy Ogrodu Botanicznego w obszernym wpisie.

Monstera deliciosa – co to za kwiat?

Monstera deliciosa, zwana również jako monstera dziurawa, to silnie rosnąca pnącze. Jak tłumaczą pracownicy Ogrodu Botanicznego UW, jej "smaczna" nazwa "deliciosa" odnosi się do owoców, które były uprawiane w środkowej Ameryce i Anglii. Monstera dziurawa występuje w tropikalnym lesie równikowym od południowego Meksyku po Panamę, gdzie porasta drzewa do wysokości 20 m.

Młode liście tej rośliny mają kształt serca, a wraz ze wzrostem i starzeniem się, stają się bardziej skórzaste, mocniejsze i mocno powcinane. Co ciekawe, liście monstery mogą osiągać nawet 80 cm średnicy! To właśnie wyjątkowy wygląd tych roślin sprawia, że miłośnicy kwiatów chętnie hodują je w domowym zaciszu.