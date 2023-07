i Autor: East News

Co tam robiła?

Starsza kobieta szła poboczem trasy S8. Wylądowała w szpitalu

W środowy wieczór (18 lipca) strażnicy miejscy otrzymali bardzo niepokojące zgłoszenie. Poboczem trasy ekspresowej S8 szła starsza kobieta! Stwarzało to poważne zagrożenie nie tylko dla niej, ale także dla innych użytkowników drogi, którzy próbując ją ominąć, mogliby spowodować wypadek. Koniec końców kobieta trafiła do szpitala. Co tam się stało?