Sterroryzował kasjerkę, a teraz oczekuje na wyrok

Brutalny atak miał miejsce 13 marca na Targówku. Ekspedientka sklepu została sterroryzowana przez jednego z klientów. Mężczyzna w sklepie pojawił się późnym wieczorem i wykorzystał sytuację, że znajdował się tam sam z kasjerką. Bez wahania wtargnął za ladę. Zagroził kobiecie wyciągniętym nożem oraz rozpylił nieznaną substancję w kierunku jej twarzy. Od razu zabrał pieniądze z kasetki, a gdy uciekł poszkodowana zadzwoniła na policję.

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego komisariatu przy ul. Chodeckiej niezwłocznie zajęli się sprawą. Udało im się wytypować i ustalić dane napastnika, którym okazał się obywatel Gruzji, wcześniej niekarany.

— We wtorek policjanci zatrzymali obywatela Gruzji. Mężczyzna trafił na przesłuchanie do Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Północ, która prowadziła śledztwo w tej sprawie. Tam zatrzymanemu przedstawiono zarzut rozboju z użyciem noża. Sąd tymczasowo aresztował 22-latka. Za przestępstwo, o które jest podejrzewany, może mu grozić kara od 3 do 12 lat pozbawienia wolności — kom. Paulina Onyszko.