i Autor: SHUTTERSTOCK

Koszmar!

Błonie. Nie żyje miesięczne dziecko. Rodzice usłyszeli zarzuty. Są wstępne wyniki sekcji

mk 9:12 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Są zarzuty dla rodziców, których miesięczne dziecko zmarło. Do tragedii doszło we wtorek, 3 października, w podwarszawskim Błoniu. W chwili, gdy w ich domu pojawiły się służby ratunkowe, rodzice mieli być pod wpływem alkoholu. Śledczy zlecili sekcję zwłok, która wstępnie wykluczyła przemoc. Jednak mężczyzna i kobieta mogą mimo to stanąć przed sądem.