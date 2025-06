Straciła panowanie nad pojazdem i dachowała. Trzy osoby ranne, w tym 11-miesięczne dziecko

Groźny wypadek na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Stawowej w Markach (pow. wołomiński) sparaliżował ruch w kierunku Radzymina. We wtorek rano (24 czerwca) doszło tam do zderzenia trzech samochodów, z których jeden dachował. Finalnie, jak udało nam się potwierdzić w rozmowie z policją, dwie osoby trafiły do szpitala.