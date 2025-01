Straż miejska ogłasza nabór na najbardziej oblegane warsztaty w Warszawie. Zajęcie miejsca graniczy z cudem!

Gigantyczne utrudnienia na trasie do Warszawy. Przewrócona ciężarówka zablokowała ruch

Zapisy na kurs samoobrony dla kobiet w Warszawie potrwają tylko w poniedziałek 13 stycznia i wtorek 14 stycznia w godzinach 8-14 pod numerem telefonu 22 855 33 13.

- Mogą się do nas zgłaszać panie bez względu na wiek, nietrenujący wcześniej żadnych sztuk walki. My nauczymy wszystkiego od podstaw, jak się bronić i jak oceniać zagrożenie. Będzie też jedna grupa dla panów – zapowiadają strażnicy miejscy.

Strażnicy miejscy zapraszają na szkolenia z samoobrony. Program dla kobiet zameldowanych w Warszawie

Tegoroczna zimowo-wiosenna edycja będzie składać się z 9 spotkań, odbywających się raz w tygodniu, do wyboru: w siedzibie straży miejskiej przy ulicy Sołtyka 8/10 (3 grupy dla kobiet, grupa dla mężczyzn) i w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe „Pływalnia Wodnik” przy ulicy Bora-Komorowskiego 40 (2 grupy dla kobiet).

Warszawianki często narzekały, że dodzwonienie się, by zapisać się na kurs, graniczy z cudem. Teraz panie będą się mogły zapisać również za pośrednictwem strony internetowej Straży Miejskiej m.st. Warszawy www.strazmiejska.waw.pl (zakładka Mieszkańcy – Katalog Usług – Szkolenia dla dorosłych: https://prod.zpwd.pl/usluga/-/usluga/PL-4). Wciąż decyduje kolejność zgłoszeń.

Samoobrona uczy reagowania na każdy scenariusz

To nie jest kurs, jak walczyć, a jak bronić się przed niespodziewanym atakiem, który może każdego zaskoczyć na ulicy, na przystanku czy na osiedlowym podwórku przed blokiem. Strażnicy instruktorzy pokażą jak kobieta wracająca wieczorem z imprezy można zaskoczyć atakującego, wykorzystując do tego długopis, klucze, które akurat mamy w ręku, parasolkę czy choćby… but na szpilce.