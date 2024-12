Pułkownik SOP zaatakował ratowników medycznych. Teraz zorganizowali im szkolenie

Kino Luna. Wiemy, co dalej z kultowym miejscem. Urzędnicy zabrali głos

Zajęcia były prowadzone przez Krzysztofa Perkowskiego, byłego funkcjonariusza policji, instruktora technik interwencji i samoobrony. Celem szkolenia było przygotowanie medyków na sytuacje kryzysowe, w tym ataki agresywnych pacjentów. Uczestnicy uczyli się, jak radzić sobie w trudnych momentach, między innymi podczas ataku z użyciem noża.

Szkolenie miało szczególne znaczenie w kontekście niedawnego brutalnego ataku, do którego doszło w ostatnią sobotę. Wtedy to w centrum Warszawy ratownicy zostali zaatakowani przez pijanego 48-letniego pułkownika Służby Ochrony Państwa. Mężczyzna, który początkowo poddał się interwencji medycznej, nagle stał się agresywny, zaczął wyzywać ratowników, a następnie bić ich. Po ataku mężczyzna został przewieziony do szpitala przez inny zespół ratunkowy, a poszkodowani ratownicy zgłosili sprawę na policję. Sprawą zajęła się już prokuratura.

Czwartkowe szkolenie jest częścią szeroko zakrojonego programu przeciwdziałania przemocy. W obliczu rosnącej agresji wobec medyków, celem programu jest zwiększenie ich bezpieczeństwa oraz skuteczność reagowania na ataki ze strony pacjentów.

