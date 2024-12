poszkodowani

Strażacy z Radomia jechali na pomoc ofiarom wypadku. Wóz wpadł do rowu

W piątek rano 27 grudnia wóz Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu wpadł w poślizg i runął do rowu. Ratownicy byli w drodze do wypadku. Czterech strażaków trafiło do szpitala na badania.