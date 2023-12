Pijana 17-latka za kierownicą. Roztrzaskała kilka aut na parkingu

Piaseczno. Kompletnie pijana dziewczyna siedziała za kółkiem. Próbowała wyjechać z parkingu

Policjanci wielokrotnie przekonują i apelują do kierowców we wszystkim wieku. Tłumaczą od wielu lat, że jazda na podwójnym gazie jest nie tylko zabroniona, ale również i przede wszystkim – niebezpieczna. Ile razy słyszeliśmy o koszmarnych wypadkach drogowych, w których brali udział pijani kierowcy? Niestety, nadal wiele osób igra ze swoim życiem i zdrowiem i wsiada po promilach za kierownicę auta.

W ostatnim czasie piaseczyńscy policjanci zatrzymali kolejną taką osobę. Okazała się nią być 17-letnia dziewczyna, która mają ponad 1 promil alkoholu w wydychanym powietrzu próbowała wyjechać z parkingu. Kobieta, jeżdżąc do przodu i do tyłu, uszkodziła dwie inne osobówki. Dalsze manewry oraz wyjazd na drogi Piaseczna uniemożliwili jej policjanci z piaseczyńskiej drogówki.

− 17-latka wkrótce usłyszy zarzuty karne. Będzie musiała wyjaśnić, co skłoniło ją do tak nierozsądnego zachowania. Jedno jest pewne - okres braku uprawnień do kierowania - znaczenie się wydłuży − podsumowuje st. asp. Magdalena Gąsowska z piaseczyńskiej policji.