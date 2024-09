Warszawa. Ostatnie Pokolenie zablokowało wjazd do Sejmu. Policja ściągała aktywistów z jezdni

Strefa Płatnego Parkowania na Kamionku już niebawem wejdzie w życie. Co na to mieszkańcy?

Strefa Płatnego Parkowania już od listopada zostanie rozszerzona o Kamionek. Urzędnicy od kilku lat zapowiadali jej wprowadzenie w tej części miasta. W kwietniu 2022 roku miasto przeprowadziło konsultacje społeczne. Mieszkańcy mogli zgłaszać swoje uwagi. Potem radni przegłosowali nowe prawo. - Strefa płatnego parkowania będzie obowiązywać od 4 listopada. Na ulicach Kamionka pojawi się 60 parkomatów, ustawimy też nowe znaki pionowe oraz poziome, aby precyzyjnie wyznaczyć miejsca postojowe. Na Kamionku strefa płatnego parkowania obejmie 30 ulic, alej i placów mających status drogi publicznej. To zdecydowana większość ulic, lecz nie wszystkie. Zgodnie z przepisami strefa nie jest wprowadzana na drogach wewnętrznych, terenach osiedlowych i terenach prywatnych - mówi Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich.

Strefa Płatnego Parkowania na Kamionku

Mieszkańcy są jednak w sprawie wprowadzenia opłat mocno podzieleni. - Popieram wprowadzenie strefy. Co prawda mnie ona nie dotyczy, bo mam miejsce na parkingu, ale wierzę, że dzięki nowym przepisom po godz. 15 zrobi się tu luźniej – mówi Arkadiusz Stoń (39 l.). Prawo popiera też Małgorzata Kozieradzka (42 l.). - Ludzie przyjeżdżając tu do pracy z innych dzielnic Warszawy zostawiają auta gdzie popadnie. Z taką ilością samochodów trudno w okolicy trudno jest wytrzymać – twierdzi mieszkanka

Nie brakuje jednak głosów na „nie”. - Jestem przeciwny wprowadzaniu tutaj strefy. Uważam, że parkowanie powinno być wszędzie za darmo. To kolejna opłata, którą będą ponosili mieszkańcy - mówi Jerzy Jarosławski (54 l.). Podobnego zdania jest Klaudia Skudlarz. - Mieszkam tu całe życie, a teraz będę musiała nagle płacić za parkowanie. To absurd! Przecież Kamionek, to nie centrum miasta – mówi nam 24-latka. Na protesty jest już jednak o wiele za późno. Mieszkańcy będą musieli pamiętać, żeby terminowo opłacać abonament.

