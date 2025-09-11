Strzały na Białołęce! Młodzi mężczyźni wpadli w zasadzkę po napadzie w Pruszkowie

Michał Michalak
2025-09-11 19:06

Policja zatrzymała w czwartek, 11 września, na ul. Konwaliowej na Białołęce w Warszawie trzech domniemanych sprawców rozboju. Ok. godz. 13.30 mężczyźni w wieku 21-22 lata próbowali uciec, ale policjanci z Pruszkowa, którzy brali udział w interwencji, użyli broni służbowej. Nikomu nic się nie stało. W tej sprawie trwają dalsze czynności mundurowych.

Warszawa. Strzały na Białołęce. Policja zatrzymała trzech mężczyzn podejrzanych o napad w Pruszkowie

Autor: Shutterstock (4)/ Shutterstock Policja zatrzymała w czwartek, 11 września, na ul. Konwaliowej na Białołęce w Warszawie trzech domniemanych sprawców rozboju, zdj. ilustracyjne
Warszawa. Strzały na Białołęce. Domniemani sprawcy napadu zatrzymani

Policjanci z Pruszkowa prowadzili czynności na Białołęce w Warszawie, gdzie w czwartek, 11 września, zatrzymano trzech mężczyzn. W czasie interwencji na ul. Konwaliowej mundurowi użyli broni służbowej, bo podejrzani o napad na terenie powiatu pruszkowskiego osobnicy próbowali uciec samochodem. Cała akcja zakończyła się zgodnie z planem.

Policjanci zabezpieczyli także samochód, którym próbowali uciec mężczyźni. Zatrzymane osoby to Polacy w wieku 21 i 22 lat. Nikomu nic się nie stało. Czynności w toku - poinformowała w komunikacie Komenda Stołeczna Policja.

Jak przekazali "Super Expressowi" mundurowi z Warszawy, o szczegółach zdarzenia i wcześniejszego napadu policja poinformuje najwcześniej w piątek, 12 września.

