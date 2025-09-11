Policjanci z Pruszkowa zatrzymali trzech mężczyzn na warszawskiej Białołęce.

Podczas interwencji funkcjonariusze użyli broni służbowej, gdy domniemani przestępcy próbowali uciec samochodem.

Zatrzymani są podejrzani o napad. Sprawdź, co dalej z zatrzymanymi.

Warszawa. Strzały na Białołęce. Domniemani sprawcy napadu zatrzymani

Policjanci z Pruszkowa prowadzili czynności na Białołęce w Warszawie, gdzie w czwartek, 11 września, zatrzymano trzech mężczyzn. W czasie interwencji na ul. Konwaliowej mundurowi użyli broni służbowej, bo podejrzani o napad na terenie powiatu pruszkowskiego osobnicy próbowali uciec samochodem. Cała akcja zakończyła się zgodnie z planem.

- Policjanci zabezpieczyli także samochód, którym próbowali uciec mężczyźni. Zatrzymane osoby to Polacy w wieku 21 i 22 lat. Nikomu nic się nie stało. Czynności w toku - poinformowała w komunikacie Komenda Stołeczna Policja.

Jak przekazali "Super Expressowi" mundurowi z Warszawy, o szczegółach zdarzenia i wcześniejszego napadu policja poinformuje najwcześniej w piątek, 12 września.

