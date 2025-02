Strzały w Rembertowie. Co doprowadziło do tragedii? Nowe informacje

Warszawa. Strzały w Rembertowie. Nowe informacje

W weekend w Rembertowie padły strzały. Pod blokiem w śniegu znaleziono ranną 28-latkę, a w mieszkaniu jej partnera z raną postrzałową głowy i bronią w ręku.

W poniedziałek prokuratura zleciła sekcję zwłok mężczyzny.

"Prokurator po zapoznaniu się z materiałami wszczął śledztwo w zakresie usiłowania zabójstwa Sandry S. poprzez duszenie pokrzywdzonej oraz spowodowanie ran postrzałowych głowy i klatki piersiowej oraz doprowadzenia Tomasza M. do targnięcia się na własne życie" - powiedział wczoraj Esce Norbert Woliński z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. "Stan zdrowia pokrzywdzonej uległ stabilizacji i udało się przesłuchać ją w charakterze świadka" - dodał

Młody mężczyzna nie żyje, postrzelona kobieta leżała w śniegu. Wstrząsające sceny w Warszawie

Co doprowadziło do tragedii?

Śledczy prowadzą śledztwo w kierunku doprowadzenia Tomasza M. do targnięcia się na własne życie, by ustalić dokładne przyczyny kłótni między partnerami. Mają nadzieję wyjaśnić, co doprowadziło mężczyznę do tak desperackiego czynu i próby zabójstwa konkubiny.

