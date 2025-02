Strzelanina w Rembertowie. 28-latka przesłuchana, ruszyło śledztwo!

"Budowa tego tunelu to wielka sprawa". Mieszkańcy Warszawy czekają na pilną inwestycję

Młoda kobieta leżąca w śniegu z ranami postrzałowymi! Policjanci i ratownicy zastali ten przerażający widok, kiedy przyjechali na wezwanie do warszawskiej dzielnicy Rembertów. Pod jednym z bloków przy ul. Pontonierów leżała ranna 28-latka, a w mieszkaniu były zwłoki zastrzelonego 33-letniego mężczyzny. "Ze wstępnych ustaleń policjantów i relacji świadków wynika, że 33-letni mężczyzna najpierw zaatakował swoją 28-letnią partnerkę używając wobec niej siły fizycznej, a następnie oddał w jej kierunku strzały z broni czarnoprochowej" - przekazywała Komenda Stołeczna Policji. Następnie 33-latek miał według wstępnych doniesień skierować broń we własnym kierunku. Kobieta przeżyła i z ranami postrzałowymi w okolicy piersi i potylicy trafiła do szpitala. Teraz pojawiły się nowe doniesienia. Można mówić o przełomie.

"Stan zdrowia pokrzywdzonej uległ stabilizacji i udało się przesłuchać ją w charakterze świadka"

Jak poinformował cytowany przez ESKĘ Norbert Woliński z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, udało się przesłuchać kobietę, a jej stan zdrowia ustabilizował się. Ruszyło też śledztwo. "Prokurator po zapoznaniu się z materiałami wszczął śledztwo w zakresie usiłowania zabójstwa Sandry S. poprzez duszenie pokrzywdzonej oraz spowodowanie ran postrzałowych głowy i klatki piersiowej oraz doprowadzenia Tomasza M. do do targnięcia się na własne życie" - powiedział. "Stan zdrowia pokrzywdzonej uległ stabilizacji i udało się przesłuchać ją w charakterze świadka" - dodał Norbert Woliński z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam! Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

