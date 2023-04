Przyszedł po wypłatę, szef zaczął strzelać! Dantejskie sceny w Siedlcach

i Autor: Shutterstock zdjęcie ilustracyjne

Szok!

Strzelanina w Siedlcach. Przyszedł po wypłatę, szef wyjął broń i zaczął strzelać

mk 12:38 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Huk wystrzałów i dantejskie sceny w Siedlcach! W piątek, 31 marca, doszło do scen jak z filmu gangsterskiego. 63-letni pracownik przyszedł odebrać od swojego szefa zaległą wypłatę. Na miejscu doszło do ostrej awantury. 67-letni pracodawca wyciągnął broń i zaczął strzelać w kierunku swojego podwładnego! Poszkodowany trafił do szpitala.