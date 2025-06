Wiemy, co się stało z ziemniakami, które Kinga Gajewska podarowała seniorowi w DPS. "Cyrk"

Rewolucja na polskich torach. Koniec powolnych dojazdów

Polska kolej wkracza w nową erę. Po latach remontów, inwestycji i zapowiedzi, pasażerowie wreszcie doczekają się przełomu, który odmieni codzienne podróże między kluczowymi miastami. Superszybki pociąg, który niebawem wyruszy na trasę z Łodzi do Warszawy, to nie tylko symbol nowoczesności, ale też konkretna zmiana – krótszy czas przejazdu, większy komfort i więcej możliwości. To bez wątpienia początek nowego rozdziału w historii krajowych połączeń kolejowych.

Superszybki pociąg z Łodzi do Warszawy

Już niedługo pasażerowie podróżujący między Łodzią a Warszawą będą mogli poczuć prawdziwy wiatr we włosach – a przynajmniej w rozkładzie jazdy. Dzięki nowej korekcie letniego rozkładu pociągi na tej trasie przyspieszą do rekordowego poziomu. Po niemal dwóch dekadach modernizacji torów i oczekiwań na szybsze przejazdy wreszcie nadszedł długo wyczekiwany moment. Superszybki pociąg będzie pokonywał 130-kilometrową trasę w zaledwie 65 minut już od 15 czerwca 2025 roku.

Skrócenie czasu podróży do 65 minut to nie tylko rekord, ale także ogromna ulga dla codziennych pasażerów – studentów, pracowników czy turystów. Nowoczesna infrastruktura i dostosowanie prędkości składów do możliwości torów w końcu przynoszą efekty.

Nowy rozkład jazdy PKP IC

Letnia korekta rozkładu. Pojawi się więcej niespodzianek!

To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla pasażerów kolei. Letni rozkład jazdy przyniesie ze sobą więcej zmian, które ucieszą miłośników podróży po Polsce i poza jej granicami. PKP zapowiada zwiększenie liczby połączeń sezonowych – zarówno nad Bałtyk, jak i w polskie góry.

Jednak prawdziwą perełką tegorocznych zmian jest nowe, bezpośrednie połączenie kolejowe z Warszawy do Chorwacji. Już 27 czerwca na tory wyruszy pierwszy skład do Rijeki nad Adriatykiem – wyczekiwany przez wielu pasażerów, zwłaszcza tych spragnionych słonecznych wakacji bez przesiadek.