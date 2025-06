Syn po wyjściu z więzienia dręczył rodziców! Groził nożem i demolował dom

Piekło w domu rodziny G.

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce przekazała wieści o wstrząsających szczegółach sprawy Damiana G. Mężczyzna jest podejrzany o to, że w okresie od 10 maja do 12 czerwca 2025 roku w miejscowości G. (gmina Wąsewo) urządził swoim rodzicom prawdziwe piekło na ziemi.

"Znajdując się pod wpływem alkoholu, wszczynał awantury domowe, w trakcie których wyzywał ich słowami wulgarnymi potocznie uznanymi za obelżywe, zakłócał spokój w dzień i w nocy, zaczepiał, wchodził do pokoju bez pozwolenia, krytykował, uderzał w okna" - przekazała prokurator Elżbieta Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Kulminacja dramatu nastąpiła 12 czerwca 2025 roku, kiedy to Damian G. miał grozić matce nożem i pobiciem, jeśli ta nie otworzy mu drzwi. Co więcej, mężczyzna okaleczał się nożem, aby wymusić na rodzicach wypuszczenie go z domu.

Recydywa i surowe konsekwencje

Sprawa jest tym bardziej bulwersująca, że Damian G. dopuścił się tych czynów w okresie 5 lat po odbyciu kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne. Jak informuje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, Elżbieta Edyta Łukasiewicz:

"Materiał dowodowy opiera się na zeznaniach pokrzywdzonych oraz innych osób postronnych. Ustalono, że Damian G. był już kilkakrotnie karany sądownie, w tym w 2022r. za znęcanie nad rodziną. Natomiast od września 2024r. do 7 maja 2025r. odbywał karę pozbawienia wolności. Zatem zaledwie kilka dni po opuszczeniu Zakładu Karnego zaczął ponownie znęcać się psychicznie nad rodzicami".

Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej, mając na uwadze brutalność i powagę zarzutów, zdecydował o zastosowaniu wobec Damiana G. tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy. Za zarzucany mu czyn grozi kara nawet do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Znęcanie nad rodzicami – poważny problem

Sprawa Damiana G. to niestety nie odosobniony przypadek. Znęcanie się nad rodzicami jest poważnym problemem społecznym, który dotyka coraz więcej rodzin. Ofiarami przemocy padają często osoby starsze, bezradne i zależne od swoich oprawców.

Co grozi za znęcanie się nad rodziną?

Zgodnie z polskim prawem, znęcanie się nad członkiem rodziny jest przestępstwem. Art. 207 Kodeksu karnego przewiduje za to karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. W przypadku, gdy sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem, kara może być jeszcze surowsza, nawet do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Gdzie szukać pomocy?

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą szukać pomocy w następujących instytucjach:

Policja – numer alarmowy 112.

Ośrodki Pomocy Społecznej – oferują wsparcie psychologiczne, prawne i socjalne.

Niebieska Linia – ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie: 800 120 002.

Organizacje pozarządowe – specjalizują się w pomocy ofiarom przemocy.

Pamiętaj, nie jesteś sam! Przemoc w rodzinie to przestępstwo, a sprawcy muszą ponieść konsekwencje swoich czynów. Nie wstydź się szukać pomocy.